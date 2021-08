Tokyo 2020, Alexander Zverev oro nel singolare maschile del tennis

Primo oro olimpico per la Germania unita nel singolare maschile del tennis. Lo ha conquistato Alexander “Sascha” Zverev, che dopo aver battuto in semifinale il serbo numero 1 del mondo Novak Djokovic ha letteralmente travolto in finale col punteggio di 6-3 6-1 il russo Karen Khachanov. Un’ora e 20 di un match a senso unico nel quale il 24enne tedesco, numero 5 del ranking ATP, non ha mai perso un game di servizio, strappando la battuta quattro volte, due per set, al suo avversario, numero 25 del mondo. Il bronzo l’ha vinto ieri lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 11 del pianeta, vincitore su Djokovic per 6-4 6-7 6-3 nella finale per il terzo posto.

