Tokyo 2020, basket 3x3: Italia promossa ai quarti

L’Italia del basket 3×3 è già ai quarti di finale, prima di cominciare la sua prima partita di giornata alle 10.25 italiane contro la Russia, l’ultima della fase a gironi.

Le azzurre infatti, grazie alle due vittorie, sono già certe del sesto posto in classifica. Tecnicamente potrebbero essere raggiunte dalla Romania, che alle 10 sfida la Francia, ma in caso di parità contano gli scontri diretti e le azzurre hanno vinto con le romene.

La formula prevede che le 8 squadre partecipanti si affrontino in un girone unico, al termine del quale le ultime due in classifica vengono eliminate e le prime due accedono direttamente alle semifinali di domani. Terza, quarta, quinta e sesta in classifica si affrontano nei quarti di finali.

Le azzurre saranno in campo alle 14.50 italiane contro la terza classificata, ancora da stabilire.

OMNISPORT | 27-07-2021 10:18