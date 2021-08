Tokyo 2020, basket: Mills "risponde" a Durant, storico bronzo per l'Australia

È dell’Australia la medaglia di bronzo del torneo di basket a Tokyo 2020.

Doopo il successo degli Stati Uniti sulla Francia per 87-82 nella finale per l’oro, che ha consegnato al Team Usa il quarto trionfo consecutivo ai Giochi, la “finalina” si è conclusa con un esito per certi versi sorprendente.

Gli Aussie non erano infatti mai saliti sul podio olimpico e sono stati in grado di superare la Slovenia di Luka Doncic, sconfitta per 107-93. La stagione dell’Mvp dell’ultimo campionato NBA si conclude quindi senza la medaglia tanto sognata.

Gli sloveni sono scesi in campo scarichi dopo la delusione della semifinale persa sul filo contro i francesi. La squdra di coach Goorijan ha infatti preso il largo nel terzo quarto costringendo Doncic a percentuali insolite (22% dall’arco, 3/13).

Devastante è stato invece Patrick Mills. Il play dei Brooklyn Nets risponde idealmente al compagno di squadra Kevin Durant, trascinatore degli Usa. Anzi, va oltre, chiudendo il match con numeri da record:

42 punti, 69% da tre (11/16), numeri che valgono la palma di top scorer di sempre in una finale Olimpica per l’oro o per il bronzo. Superato il compianto Drazen Petrovic, che nella finale per il bronzo a Los Angeles 1984 segnò 37 punti per la Jugoslavia.

