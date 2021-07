Tokyo 2020, continua il sogno azzurro: Italbasket ai quarti

Dopo 17 anni anni l’Italia del Basket non solo si è qualificata per l’Olimpiade e sta affrontando i Giochi di Tokyo 2020 ma l’avventura di Meo Sacchetti e co. continua con l’accesso ai quarti che mancava sempre da 17 anni, ovvero da Atene 2004.

L’Italia batte la Nigeria, non senza qualche difficoltà, per 80 a 71. Dopo una bella partenza con un + 15 sugli avversari c’è un netto calo da parte dell’Italia con la Nigeria che ci prova e riagguanta la formazione azzurra.

Nell’ultimo parziale viene fuori il carattere italiano: parziale di 24 a 8 e successo italiano.

OMNISPORT | 31-07-2021 08:37