Tokyo 2020, crono ciclismo: oro per Roglic; Ganna quinto

Dominante, veloce, impetuoso…Primoz Roglic è oro nella crono individuale a Tokyo 2020.

Prestazione davvero maiuscola dello sloveno che da subito fa capire come andranno le cose. Roglic fa segnare il miglior tempo sin dal primo intermedio, distanziando progressivamente tutti i suoi rivali.

Alla fine l’ex saltatore con gli sci chiude i 44,2 chilometri in programma con il tempo di 55’04″19. Sul podio con lui salgono Tom Dumoulin e Rohan Dennis, mentre Filippo Ganna deve accontentarsi del quinto posto, alle spalle anche di Stefan Kung.

Cronometro da dimenticare per Van Aert. Dopo un buon avvio, il belga è rimasto a corto di energie. All’arrivo è comunque sesto.

Peccato davvero per il nostro Ganna che viene beffato alla fine della crono, mancando il bronzo per 1″84. Così purtroppo fa davvero male, ma non possiamo rimproverargli nulla: Filippo ha fatto più del massimo su un percorso che forse non era da specialisti, essendo costituito da molti saliscendi e pochissima pianura.

OMNISPORT | 28-07-2021 10:21