Tokyo 2020, delusione per Djokovic: sfuma anche il bronzo

Novak Djokovic non solo ha perso la possibilità di siglare il Golden Slam, con la sconfitta di ieri ai Giochi di Tokyo in semifinale contro Zverev ma oggi, 31 luglio ha anche perso l’occasione di vincere la medaglia di bronzo.

Un nervoso Djokovic che scaglia una racchetta sugli spalti e ne butta un’altra a terra si arrende, in tre set, allo spagnolo Pablo Carreno Busta 6-4 6-7 6-3. Per lui c’è ancora una speranza di portare a casa una medaglia visto che è impegnato con la finale per il bronzo nel doppio misto.

OMNISPORT | 31-07-2021 11:27