Terzo oro olimpico consecutivo nel K1 200 metri femminile per la neozelandese Lisa Carrington, argento alla spagnola Teresa Portela, staccata di 763 millesimi, bronzo a 781 millesimi per la danese Emma Aastrand Jorgensen, argento a Rio 2016. Buon settimo posto per l’azzurra Francesca Genzo.

OMNISPORT | 03-08-2021 05:01