Tokyo 2020: il Settebello si salva in rimonta contro la Grecia

Con una grande rimonta nell’ultimo quarto l’Italia maschile della pallanuoto riagguanta la Grecia e pareggia 6-6 la seconda partita del gruppo A del torneo olimpico. Il Settebello è il primo ad andare in vantaggio con Aicardi dopo 1’32” di gioco, subisce il pareggio 4 minuti più tardi, nel secondo quarto dopo tre minuti si riporta avanti 2-1 ma poi subisce un parziale terribile di 5-0 che lo fa arrivare sotto 6-2 all’inizio degli ultimi otto minuti.

Qui gli azzurri tirano fuori il carattere: doppietta di Figlioli con rigore e gol in superiorità numerica, rete di Aicardi e, in fine, il pareggio di Gonzalo Echenique a 1’09” dalla fine ancora in superiorità numerica. Il prossimo avversario degli azzurri saranno gli Stati Uniti, alle 7 del mattino di giovedì.

OMNISPORT | 27-07-2021 09:49