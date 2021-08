Tokyo 2020, Malagò fa infuriare i social: "Valga per tutti"

L’Italia si appresta a chiudere un’Olimpiade da sogno. La spedizione azzurra conquista 40 medaglie complessive (10 d’oro, 10 d’argento e 20 di bronzo), mettendo a segno delle vere e proprie imprese sulla pista d’atletica laddove a Rio invece fu una spedizione disastrosa.

Tokyo 2020: vince l’Italia multietnica

Sono tanti i temi che vengono fuori dai Giochi di Tokyo 2020, un’edizione sicuramente unica e particolare dovuta alla pandemia Covid che probabilmente ha mischiato le carte. Tanti atleti favoriti alla vigilia (anche nel team azzurro) non sono riusciti a centrare la vittoria, e sono arrivate tantissime sorprese, con quella più clamorosa rappresentata dalla vittoria nei 100 metri di Jacobs, doppiata poi con l’oro nella 4×100 maschile.

Tra i temi c’è anche quello di un’Italia sempre più multietnica. La presenza in nazionale di atleti con origini diverse come ha sottolineato anche il presidente del Coni, Giovani Malagò: “E’ un’Italia multietnica e super integrata. Abbiamo portato per la prima volta atletici provenienti da tutte le regioni e province autonome d’Italia e atleti nati in tutti e cinque i continenti”.

Ius soli sportivo: la proposta che fa discutere

Il presidente Malagò rilancia anche una proposta che però divide molto: “La nostra idea è quella di anticipare l’iter burocratico per lo ius soli sportivo che ad oggi è infernale, un girone dantesco. E’ vero che a 18 anni puoi fare quello che vuoi ma se aspetti il momento per fare la pratica hai perso una persona. A volte ci sono tre anni di gestazione e nel frattempo se l’atleta non ha potuto vestire la maglia azzurra, o smette o va nel suo paese di origine, oppure peggio arriva qualcun altro che studia la pratica e in un minuto gli dà cittadinanza e soldi”.

La reazione dei tifosi italiani: Valga per tutti

Molti tifosi non vogliono però che quello che dovrebbe essere un diritto come lo ius soli sia solo appannaggio di chi ha un merito sportivo: “Sportivo solo perché così voi avete un guadagno. Ius soli e basta. Assurdo”. Anche Stephen è molto critico: “Quindi per Malagò se uno è in grado di vincere una medaglia ha diritto alla cittadinanza subito mentre se un ragazzo o una ragazza cresce in Italia, frequenta le scuole, si diploma e parla meglio di molti noi italiani, allora chi se ne frega. Complimenti”. Stessa idea anche di Gervasio: “Gli sportivi seppur bravissimi non possono essere dei privilegiati perché ci sono milioni di ragazzi che hanno diritto allo ius soli a prescindere”.

SPORTEVAI | 08-08-2021 10:46