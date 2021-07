Si infrangono sul più bello i sogni azzurri con la scherma italiana che porta a casa una medaglia di legno.

Le azzurre della sciabola, nella prova a squadre, si arrendono nella finale valida per il quarto posto alla Corea del Sud per 38-40. Un vero peccato anche perché a lungo le italiane sono state in vantaggio.

Ora l’ultima speranza di medaglia può arrivare dalla prova maschile a squadre del fioretto, prevista per domani.

OMNISPORT | 31-07-2021 12:21