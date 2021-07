Murray, medaglio d’oro a Rio 2016 (singolo e doppio) ha deciso di non partecipare al tabellone singolare olimpico (doveva affrontare il canadese Auger-Aliassime).

“Sono molto triste ma lo staff medico mi ha sconsigliato di giocare in entrambi gli eventi, quindi ho preso la difficile decisione di ritirarmi dal singolare”, le sue parole. Quindi il britannico è in corsa per una medaglia solo in doppio.

OMNISPORT | 25-07-2021 06:07