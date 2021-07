Tokyo 2020, Nuoto: rimandati a casa 6 nuotatori della nazionale polacca

Alicja Tchórz, Bartosz Piszczorowicz, Aleksandra Polańska, Mateusz Chowaniec, Dominika Kossakowska e Jan Hołub, questi i nomi dei nuotatori, sono stati rimandati a casa per un errore di procedura della Federazione polacca di nuoto. Poco dopo essere giunti in Giappone, i sei atleti hanno dovuto subito fare marcia indietro.

La Polonia risulta essere qualificata ai Giochi con le staffette 4×100 sl uomini e donne, 4×200 sl uomini, 4×100 mista maschile e 4×100 mista mixed. Gli atleti devono avere raggiunto almeno lo standard B FINA per la corrispondente frazione per essere inseriti nelle staffette. L’errore, sembra, sta proprio qui, dato che a quanto pare è stata commesso un enorme sbaglio in questo aspetto.

Una volta tornati in patria, il gruppo di atleti coinvolto ha scritto subito una lettera aperta al presidente della Federazione Paweł Słomiński chiedendone le immediate dimissioni insieme all’intero consiglio federale per quanto è accaduto. Infatti, l’impossibilità per uno sportivo di partecipare alle Olimpiadi è un dramma vero e proprio.

Da capire, a questo punto, come ci si comporterà con le selezioni escluse, ricordando ad esempio che l’Italia non rientra nel novero delle compagini della 4×100 sl donne.

OMNISPORT | 18-07-2021 13:35