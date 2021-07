Tokyo 2020, pallanuoto: Italia-Usa 12-11

Il Settebello vince col brivido e si prende la rivincita contro gli americani, che lo aveva battuto in World League.

Partita al cardiopalmo. È finita 12-11 per gli azzurri dopo aver inseguito per tutta la partita. Finché gli Usa non sono stati raggiunti da un rigore trasformato da Francesco Di Fulvio. Una partita chiave per lanciarsi verso i quarti.

L’Italia ha già battuto il Sudafrica e pareggiato con la Grecia. Grazie a questa vittoria gli azzurri sono primi in classsifica nel Girone A. Prossimo incontro domenica contro i padroni di casa del Giappone per ora fermi a quota zero.

OMNISPORT | 29-07-2021 08:29