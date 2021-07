Tokyo 2020, scherma: Foconi e Cassarà agli ottavi

Alessio Foconi e Andrea Cassarà comleatano insieme a Daniele Garozzo il terzetto della scherma che accede agli ottavi di finale.

Praticamente senza storia il match di Foconi che ha superato per 15-8 il tedesco Andre Sanità. Il Campione del Mondo a Wuxi 2018 ha trovato subito l’allungo sul 5-1, aumentando il vantaggio sul +7 (9-2) alla prima pausa. Tutto facile per il fiorettista ternano, che ha resistito anche alla piccola rimonta di Sanità per per chiudere tranquillamente sul 15-8.

Bella vittoria anche se molto più combattuta, per Andrea Cassarà. Il bresciano si è imposto per 15-11 sul canadese Eli Schenkel. Dopo una parità iniziale, l’azzurro ha preso il largo sul 10-6. Nel momento di chiudere, poi, Cassarà ha accusato un problema alla caviglia, con l’assalto che si è fermato per qualche minuto. Alla fine Cassarà ha chiuso comunque l’incontro, passando al turno successivo.

Il rappresentante di Hong Kong, Ka Long Cheung sarà il prossimo avversario di Foconi, mentre Cassarà se la vedrà con l’egiziano Mohamed Hamza.

OMNISPORT | 26-07-2021 07:10