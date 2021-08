Tokyo 2020: Stati Uniti in semifinale, alla Spagna non bastano 38 punti di Ricky Rubio

Con un deciso cambio di marcia dopo l’intervallo gli Stati Uniti hanno battuto la Spagna per 95-81 e si qualificano per l’ennesima volta per le semifinali del torneo olimpico di basket maschile di Tokyo 2020.

Team Usa di Gregg Popovych conduce per quasi tutto il primo quarto ma alla fine dei primi dieci minuti è la squadra di Sergio Scariolo a essere avanti per 21-19. Gli iberici allungano ulteriormente nel secondo quarto arrivando addirittura sul +10, 39-29, ma qui subiscono un parziale di 14-4 che fa chiudere il primo tempo sulla parità a 43.

Nel terzo quarto allungo ulteriore degli Stati Uniti fino al +16, 65-49, ma a 10 minuti dalla fine la partita è ancora aperta sul 69-63. Tuttavia, quando gli Usa vogliono allungare, non ce n’è per nessuno: parziale di 12-1 all’inizio dell’ultimo quarto e vantaggio che, per i favoriti del torneo, resta quasi sempre in doppia cifra fino alla sirena.

Alla Spagna non bastano i 38 punti con 13 su 20 dal campo di Ricky Rubio e i 16 di Sergio Rodriguez, per gli Usa 29 di Kevin Durant.

03-08-2021