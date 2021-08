Prima medaglia per le Bahamas ai Giochi di Tokyo ed è addirittura d’oro. L’ha conquistata Steve Gardiner, che ha vinto i 400 maschili col tempo di 43”85, record del mondo stagionale. L’argento in 44”08 lo vince il colombiano Anthony Jose Zambrano, il bronzo in 44”19 va all’atleta di Grenada Kirani James, che completa la sua collezione di metalli vincendo la sua terza medaglia olimpica consecutiva in questa specialità.

OMNISPORT | 05-08-2021 14:19