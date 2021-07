Tokyo 2020, tennis: Fognini agli ottavi

Buone notizie per il tennis azzurro. Dopo la buona prova di Camila Giorgi questa mattina, promossa agli ottavi dopo aver sconfitto col punteggio di 63 61, in un’ora e 24 minuti di partita, la russa Elena Vesnina, anche Fabio Fognini supera i sedicesimi di finale per approdare agli ottavi.

Dopo aver eliminato il padrone di casa, Sugita, all’esordio, questa mattina il taggiasco ha avuto la meglio sul gigante bielorusso Gerasimov col punteggio di 6-4, 7-6.

Primo set condotto abbastanza tranquillamente dal nostro azzurro che si porta addirittura sul 5-1 prima di subire un tenttivo di rimonta che si ferma al 4-5. Fabio è bravo a tornare subito nel match dopo aver perso tre game e a chiudere il set 6-4.

le cose non si mettono subito bene nel secondo set invece. L’azzurro va addirittura sotto per 3-0, ma poi è ancora bravissimo a trovare il 3-3. Poi è ancora Gerasimov che detta i ritmi portandosi prima sul 4-3, poi sul 5-4 e infine sul 6-5. Al tie break, ha la meglio Fognigni che chiude 7-4 e vola con merito agli ottavi dove troverà il vincente tra Nagal e Medvedev.

OMNISPORT | 26-07-2021 07:48