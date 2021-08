C’è grande soddisfazione per Tortu per aver centrato la finale della 4×100: “Sapevamo di poterci giocare la finale. Eravamo qui per questo”, le sue parole dopo il terzo posto nelle semifinale che è valso l’accesso alla finale.

Ora l’azzurro punta a qualcosa di importante (dopo essersi fermato in semifinale nei 100 metri): “Ora dobbiamo solo pensare a recuperare e domani ce la giochiamo”.

OMNISPORT | 05-08-2021 06:45