Tokyo, la pesista Laurel Hubbard è la prima atleta transgender

Il suo nome è Laurel Hubbard e passerà alla storia come prima atleta transgender che parteciperà ai Giochi Olimpici. Il Comitato Olimpico della Nuova Zelanda, infatti, ha ufficializzato la lista degli atleti che partiranno per Tokyo, dove si svolgeranno le Olimpiadi dal 23 luglio all’8 agosto 2021, nella quale figura anche la sollevatrice di pesi 43enne. “Sono grata ed emozionata per la gentilezza e il sostegno che tanti neozelandesi mi hanno mostrato”, ha dichirato dopo aver appreso la notizia.

La vicenda di Laurel Hubbard, pesista transgender

Solo pochi mesi fa, la Hubbard aveva conquistato la possibilità di essere convocata per le Olimpiadi di Tokyo, occasione che si è tradotta nella sua inclusione nelle liste degli atleti partecipanti quando il CIO neozelandese ha dato il proprio via libera sottolineando che la Hubbard soddisfa sia i criteri di ammissibilità della Federazione Internazionale di Sollevamento Pesi, sia quelli Comitato Olimpico Internazionale.

A tale proposito, Kereyn Smith, CEO del Comitato Olimpico della Nuova Zelanda, ha detto: “Riconosciamo che l’identità di genere nello sport è una questione molto delicata e complessa che richiede un equilibrio tra i diritti umani e l’equità sul campo di gioco”.

La storia di Laurel Hubbard

Laurel Hubbard ha deciso di intraprendere il suo percorso di transizione poco più di 10 anni fa, ricevendo l’idoneità alle competizioni nel sollevamento pesi femminile in base alle linee guida del 2015 che permettono a qualsiasi atleta transgender di competere a livello femminile, a patto che i livelli di testosterone siano inferiori alla soglia richiesta, per almeno 12 mesi prima delle gare.

La 43enne neozelandese, che gareggia nella categoria femminile 87 kg, infatti ha vinto in carriera una medaglia d’argento ai Mondiali del 2017; un infortunio aveva messo in discussione la sua partecipazione ai Giochi oltre i limiti e le valutazioni spiegate sopra, ma la volontà di poter gareggiare ai Giochi si è rivelata più forte e decisiva di tutto.

VIRGILIO SPORT | 22-06-2021 08:37