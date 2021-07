Tokyo, la Vezzali omaggia la Pellegrini e Aldo Montano

Il quinto giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà da ricordare per l’Italia, che ha detto addio contemporaneamente a Federica Pellegrini e Aldo Montano. I due campioni olimpici si sono giocati una finale: la “Divina” è arrivata settima nei 200 stile libero(è ancora la detentrice del record mondiale) mentre il livornese ha vinto l’argento di squadra nella sciabola.

La Pellegrini non ha trattenuto le lacrime dopo la gara, per poi salutare serenamente sui social: “È stato un viaggio incredibile …..bellissimo e difficile…sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni!! Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!!! Sono felice veramente felice oggi!! Era l’ultimo 200 che volevo, in un’altra finale olimpica!! Ho dato tutta la mia vita a questo sport e ,a questo sport ho preso tutto quello che volevo e anche di più!! GRAZIE a tutte le persone che mi hanno tifata e sostenuta in questi anni GRAZIE alla mia FAMIGLIA (il mio cuore pulsante)..GRAZIE al mio STAFF che non ha mai mollato come me!!”.

Peccato per l’oro sfumato, ma Aldo Montano non poteva chiedere un finale migliore: “È una carriera infinita? È una carriera finita… Credo sia giusto arrivare qua, l’ho aspettata un anno in più rispetto a quello che avevo preventivato, ho sofferto tanto perché ho un sacco di problemi e di dolori. Va bene così. È stato un anno veramente difficile e complicato ed ho dovuto gestire un problema serio ed è una gioia essere arrivato qua, competitivo e aver dato il mio contributo. Portare a casa questa medaglia che mi sento di aver aiutato i ragazzi a conquistarla tutta. È stato meraviglioso chiudere una carriera così. È stata una vita e una carriera meravigliosa. Se avrei firmato per un finale così? Hai voglia!”.

A proposito di leggende olimpiche, non poteva mancare una dedica di Valentina Vezzali, oggi sottosegretaria allo sport: “Penso a quanti bambini e bambine hanno iniziato a fare sport per emularvi…È anche per questo che oggi l’Italia sportiva vi dice GRAZIE! Aldo Montano e Federica Pellegrini”.

