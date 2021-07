Tokyo, Rahm positivo al Covid: niente Olimpiadi

Le Olimpiadi di Tokyo perdono un protagonista. Il numero 1 del mondo del golf Jon Rahm è risultato positivo al Coronavirus e dovrà dire addio ai Giochi.

Oltre a Jon Rham fuori anche Bryson De Chambeau, anche lo statunitense è risultato positivo prima di partire per Tokyo: “Sono profondamente deluso di non poter competere – ha detto -. Rappresentare il mio paese è tutto per me ed è stato un enorme onore fare parte di questa squadra”. Al suo posto giocherà Patrick Reed.

25-07-2021