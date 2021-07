Tonali firma e punge Donnarumma su Instagram: milanisti scatenati

Prima la firma, poi la gioia su Instagram. Con tanto di (più che probabile) puntura a un ormai ex compagno di squadra che invece ha preferito seguire altre strade. Sandro Tonali ha celebrato con un post il felice epilogo della lunga trattativa tra Brescia e Milan per il suo cartellino. Una querelle sbloccata grazie al suo intervento diretto: ha rinunciato a una fetta consistente di stipendio pur di rimanere in rossonero fino al 2026.

Tonali, il post sulla firma “stile Donnarumma”

Una dimostrazione tangibile di attaccamento al Milan, alla sua storia, ai suoi valori. Una testimonianza concreta, non solo a parole. “Ieri, oggi e domani. Forza Milan 2026”, con tanto di cuoricino finale: così Tonali ha celebrato la firma e il prolungamento della sua avventura in rossonero, che nel primo anno non è stata certamente esaltante. E le parole scelte per celebrare la firma non possono non ricordare quelle utilizzate da Gigio Donnarumma nel 2017 per ribadire la sua vicinanza all’amico-procuratore Raiola, ai tempi della tribolata trattativa per il rinnovo coi rossoneri: “Ieri, oggi e domani!!”, con tanto di tag al vulcanico Mino.

Tonali punge Donnarumma, milanisti in delirio

Quella che a tutti gli effetti sembra essere una puntura di Tonali a Donnarumma ha mandato in delirio i milanisti. “Che lezione, Sandro. Cuore rossonero proprio come noi”, scrive un gruppo di tifosi proprio in risposta al post del regista. “Grande Sandro, fossero tutti come te”, commenta un altro fan. “Meno Donnarumma, più Tonali“, è un altro commento che celebra la circostanza. “Sono sicuro che diventerai la bandiera del Milan, quanta differenza con Dollarumma“, è la profezia di un altro utente. “Vi state dimenticando di Calhanoglu“, punzecchia un altro tifoso. “Non importa chi sia andato via, rappresenta il passato ormai: quel che conta è che nel Milan giochino ragazzi bravi, motivati e seri come il nostro Tonali“, la chiosa di un tifoso.

