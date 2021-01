Top e Flop 18ª giornata: Ibrahimovic detta legge

Il Milan davanti a tutti più forte del covid, l’Inter che strapazza una Juventus anonima e una Lazio che annichilisce la Roma nel derby. Tanti i temi della 18ª giornata in serie A da sviscerare anche e soprattutto attraverso i suoi protagonisti, i migliori di questo turno che ha avvicinato i rossoneri al titolo di campioni di inverno e che ha ufficializzato la crisi della Juve esaltando la forza dell’Inter di Conte. Andiamo a vedere reparto per reparto top e i flop di questo turno di campionato.

Miglior Portiere, Cordaz svetta

Il Crotone crede nella salvezza con i gol di Simy ma anche grazie alle parate del suo portiere Cordaz che nel primo tempo con il risultato in bilico abbassa la saracinesca della propria porta con due parate decisive specialmente quella su Hetemaj che valgono quasi quanto i gol del puntero.

Miglior difensore: Bastoni e Lazzari su tutti

Una verticalizzazione da assist per il 2-0 che ha messo in cassaforte la vittoria dell’Inter sulla Juventus. Lui è Alessandro Bastoni, una vera e propria rivelazione di questo campionato. Mette la museruola, insieme ai compagni di reparto a Ronaldo e Morata ma pure ai vari esterni, da Chiesa a Kulusevski che Pirlo gli mette dalle sue parti, e poi si permette il lusso di fare un’apertura di 30 metri per lanciare Barella verso il 2-0. Monumentale.

Nel vero senso della parola, ha arato la fascia e calcisticamente parlando, ha arato anche la Roma. Lazzari è uno degli uomini simbolo del derby vinto e dominato dalla Lazio. Non si ferma mai. Annulla il suo omologo Spinazzola ed è determinante in tutti e tre i gol della Lazio. Indomabile.

Miglior centrocampista: Barella top, Luis Alberto “trop..po”

Non potevano che arrivare dai due big match della giornata le nomination per i migliori in mediana. Non è stato facile dal momento che un po’ tutto il reparto della Lazio e dell’Inter (vedi Brozovic e Vidal pure lui in gol), meritavano una menzione d’onore. Ma Barella è stato il motorino che ha smosso l’Inter nel cuore del gioco e che ha spezzato come un grissino nel tonno il centrocampo molle della Juve. Il gol del 2-0 è stata la ciliegina sulla torta della sua prestazione da incorniciare.

Luis Alberto è semplicemente il migliore del 18° turno in serie A. Tiene in mano il centrocampo della Lazio come solo lui sa fare, è in ogni parte del campo, anche quando c’è da bucare il povero Pau Lopez. Onnipresente in ogni azione della Lazio degna di nota. Le polemiche, lo scarso impegno e tutto il resto sono un lontano ricordo. Il Mago è tornato.

Miglior attaccante: sua maestà Ibrahimovic!

E’ tornato a tutti gli effetti, si sente e si vede. Anzi, si è pure ripreso l’onere e l’onore di calciare i rigori in barba agli errori di inizio stagione e alla precisione di Kessie. Un vero leader Zlatan Ibrahimovic, dentro e fuori dal campo, anche quando litiga con Godin, non l’ultimo arrivato, e poi pochi minuti dopo gli segna in faccia il 2-0 sfiorando nel finale a più riprese il tris. Insomma un vero e proprio Re. Menzione d’onore per Insigne protagonista nel set vinto dal Napoli sulla Fiorentina.

Flop: Juve fuori concorso

Era difficile scegliere chi nella Juventus crollata a San Siro (eccetto il guerriero Chiellini) si dovesse inserire fra i tre flop di giornata, ce ne volevano dieci e allora abbiamo deciso di metterla fuori contesto per manifesta “inferiorità”. Flop di giornata il povero Glik che apre le danze del Crotone con una scellerata autorete. Pessimo nell’imbarcata presa dalla Roma nel derby è Ibanez ma anche per i giallorossi sarebbe fattibile il discorso fatto per la Juve. Infine nella scoppola che la Fiorentina prende a Napoli spicca in negativo la prestazione di Castrovilli per una volta dalla parte dei “cattivi” sulla lavagna.

SPORTEVAI | 19-01-2021 11:22