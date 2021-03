Top e Flop 27ª giornata: Vlahovic insidia Ronaldo

L’Inter sempre più in fuga, la Juventus in ripresa dopo il flop Champions che prova il sorpasso ad un Milan che non riesce più a vincere con continuità mentre il Napoli ne approfitta per rilanciare la corsa Champions. Tanti, come sempre, i temi della 27sima giornata di campionato che vede un duello tra triplette per il titolo di top: Ronaldo da una parte e il viola Vlahovic dall’altra mentre tra i flop c’è un insospettabile top player.

Miglior portiere: Dragowski para tutto o quasi, Sepe pure

Tra i più talentuosi portieri della serie A aveva perso un po’ il tocco magico, ora che la Fiorentina di Prandelli pare avere ingranato anche Dragowski è tornato a parare forte togliendo al Benevento ogni possibilità di rimonta sui viola. Altro ritrovato è Sepe, reduce da una porta inviolata contro una big come la Roma, con annessa vittoria. Menzione per le parate di Ospina, bravo nelle uscite, contro il Milan, come pure Donnarumma che nulla o quasi ha potuto contro il gol di Politano, ma ha tenuto vivo il Milan.

Miglior difensore: Radu dà sicurezza

Un grande recupero, Radu è tornato da un infortunio e ha già fatto notare tutte le sue qualità, nonostante l’età non più giovanissima, ed ha aiutato la Lazio nella vittoria con il Crotone. Vince di un’incollatura il confronto con Dimarco (Verona): peraltro in gol, Gosens (Atalanta) autore come al solito di un assist (sono 5 oltre ai 9 gol), e poi i ritrovati pure loro Bremer (Torino) e Hysaj (Napoli).

Miglior centrocampista: Pasalic determinante, Lazovic emerge

Mario Pasalic è il miglior centrocampista di giornata, l’Atalanta ritrova nel momento del bisogno la qualità del giocatore croato ex Milan che impallina lo Spezia con una doppietta delle sue. Si distingue anche Lazovic, che nella pur nella sconfitta contro il Sassuolo è stato comunque fondamentale in tutte e due le reti del Verona, un gol e un assist. Applausi anche per Svanberg (Bologna) pure lui on fire, Eysseric (Fiorentina) e Politano (Napoli) decisivo con il suo gol da tre punti al Milan.

Migliore e migliore attaccante: Vlahovic e Ronaldo che duello

Non una, ben due triplette in questo 27° turno di campionato. Difficile scegliere tra Ronaldo e Vlahovic che si contendono a giusta ragione la palma di miglior attaccante e in generale di miglior giocatore della giornata. Il viola, in un momento magico, ha steso quasi da solo il Benevento. Cr7 ha risposto a modo suo alle critiche dopo la scialba prestazione costata l’eliminazione in Champions alla sua Juve. Tre gol in mezz’ora al Cagliari, un quarto sfiorato nel finale, il primo posto tra i bomber staccando Lukaku e soprattutto il sorpasso a Pelè per numero di gol all time.

Flop: Ibanez, Glik, Dzeko

C’è un insospettabile tra i peggiori di questo turno. La Roma che cade in casa del Parma in piena lotta retrocessione ha un colpevole tra tanti, Edin Dzeko che tornava a guidare l’attacco dei giallorossi e che ha steccato in una stagione per lui sempre più difficile, in campo e fuori. A rappresentare la giornata storta della Roma anche il flop di Ibanez mentre nel Benevento che annaspa sempre più risucchiato nella lotta retrocessione va sempre peggio Glik.

SPORTEVAI | 15-03-2021 12:21