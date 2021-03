L'ironia dei napoletani per il selfie Donnarumma-Insigne

Il successo del Napoli in casa del Milan ha fatto esplodere la gioia dei tifosi azzurri sul web. Insieme alla felicità per la vittoria di San Siro, però, i supporter partenopei si sono lasciati andare anche a qualche commento pesante nei confronti di Gigio Donnarumma, reo di aver perso la calma a fine partita e di aver insultato la squadra di Rino Gattuso.

Lo sfogo di Donnarumma

Dopo qualche momento concitato all’uscita dal campo delle due squadre, Donnarumma si è poi calmato e dopo la gara è tornato il sereno al Meazza, anche grazie al buon rapporto tra il portiere del Milan e Lorenzo Insigne, compagni di squadra in nazionale. Per celebrare la pace, i due giocatori hanno postato una foto insieme sui rispettivi profili Instagram.

L’immagine, però, ha scatenato l’ironia dei tifosi napoletani, che non hanno perso l’occasione di prendere in giro Donnarumma per la sconfitta, ma anche di giocare sulla differenza di stazza tra i due giocatori.

L’ironia dei tifosi azzurri

“Lorenzo gli sta chiedendo: ’t’è piaciuto il babà?’”, scrive su Twitter Vincenzo, tifoso napoletano. “Grande Lorenzo, ma tirate fuori anche la foto di Insigne che prova a tenere Donnarumma con Kjær vicino. Vi prego!”, chiede invece Changulan ricordando un momento della partita.

“Donnarumma è alto esattamente il doppio di Insigne… incredibile”, scrive Campix. “Donnarumma abbracciato a Insigne: sembra una scena del Signore degli Anelli”, ironizza Franco. “Praticamente Donnarumma è il contenitore di Insigne…”, il commento di Cristiana.

“È alto come una gamba di Donnarumma”, aggiunge Jaakeily. Marco, infine, torna sulla foto a fine gara: “Bravo Donnarumma sorridi, intanto i tre punti li ha presi Lorenzo”.

SPORTEVAI | 15-03-2021 09:36