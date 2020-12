Torino, cresce il malumore: i tifosi contestano squadra e presidente

6 miseri punti, diciottesimo posto in classifica, peggior difesa con 24 gol subiti e soltanto due punti conquistati nelle ultime quattro gare di campionato. Questa in sintesi la situazione dei granata che non stanno certo attraversando un buon momento di forma.

Sul banco degli imputati il primo a salire è Mister Giampaolo, reo di non far rendere al massimo una squadra forse costruita con qualche difetto e mancanza di troppo. Ne viene fuori un mix pericoloso, visto che i granata rimangono stabilmente in zona retrocessione da parecchie settimane.

Questa mattina al Filadelfia, centro di allenamento del Toro, circa trecento tifosi hanno voluto esprimere il loro disappunto contro la squadra e il presidente Cairo chiedendo loro un confronto.

OMNISPORT | 08-12-2020 15:53