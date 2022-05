Torino, Juric: "Sapevo che Brekalo sarebbe andato via. Belotti deve decidere"

19-05-2022 15:48

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa per presentare l’ultima gara di Serie A della stagione 2021/2022, in programma domani alle 20.45 contro la Roma, anticipata rispetto alle altre partite per agevolare i giallorossi, che settimana prossima affronteranno la finale di Conference League.

Queste le parole di Juric, che parte dalla ormai sicura partenza di Brekalo:

“Sapevo già da due mesi che Brekalo sarebbe andato via dato che desidera fare un’altra esperienza. Lo ringrazio solamente, ha lavorato da professionista. Dopo di che, chiunque prende le proprie decisioni. C’era anche la possibilità di riscattarlo per poi rivenderlo, ma anche a me non piaceva questa possibilità”.

Juric parla anche del suo futuro al Torino:

“Restare? Credo di sì, poi dipende da quello che desidera anche la società. Questa squadraq ha necessità di fare passi avanti e migliorare, ma è difficilissimo”.

Infine, Juric parla anche del futuro di Andrea Belotti, arrivato ormai all’ora della verità:

“Non si sa quello che deciderà. Dovrebbe fornirci una risposta alla fine della partita. A quel punto ne verremo a conoscenza. Penso che nelle ultime settimane abbiamo fatto cose corrette, proponendo in maniera buona e chiara. Adesso serve decidere quello che si sente. Ma dopo domenica non c’è più tempo”.

OMNISPORT