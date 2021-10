Torino-Juventus 0-1: il tabellino e le pagelle

Se la Juventus ha perso solamente una delle ultime trentuno sfide targate Derby della Mole, evidentemente, qualcosa significherà. Altro giro, altra soddisfazione bianconera. Con Locatelli a decidere l’ultima edizione del Derby. I dettagli, si sa, fanno la differenza. E Madama, con questo colpo esterno, dà continuità al processo di crescita rappresentato dalla terza vittoria di fila in campionata con annessa grande notte europea contro il Chelsea.

Solita difesa a tre per il Torino di Juric, che sulla trequarti schiera Lukic e Brekalo alle spalle del centravanti Sanabria. Ansaldi ha recuperato ed è stato convocato, ma sulla sinistra è Aina a partire dall’inizio. Zima rimpiazza lo squalificato Djidji come terzo di difesa assieme a Bremer e a Ricardo Rodriguez.

Nella Juventus, priva sia di Morata che di Dybala, Kean parte dall’inizio in attacco assieme a Chiesa. Titolare anche Bernardeschi, che dovrebbe partire dalla zona destra del centrocampo, così come McKennie in mediana. In difesa è de Ligt ad affiancare Chiellini, con Bonucci che dunque parte inizialmente dalla panchina.

Nel primo tempo, sostanzialmente, va in scena una partita priva di spettacolo ma di livello. Torino con la sua identità ben definita e, soprattutto, con la volontà di fare la partita. Juventus con baricentro basso, proiettata a ripartire. Il tutto, tentando di sfruttare le potenzialità di Kean. Che, in avvio, di potenza spaventa i granata. Ma è McKennie, da posizione più che favorevole, a divorarsi la rete. Ed è sempre lo stesso statunitense, pochi minuti dopo, a non centrare lo specchio. Se Madama si fa vedere, i padroni di casa non restano a guardare: Mandragora, Singo, Lukic. Insomma, tentativi che – per quanto concerne il lato A del match – sfociano nel pareggio a reti inviolate.

Nella ripresa, essenzialmente, non succede niente. Fino alle battute finale, ovvero quando Locatelli – al secondo lampo la decide. Finita qua? Apparentemente. Ottima lettura e palo targato Kulusevski. In definitiva, una settimana perfetta per la truppa zebrata.

IL TABELLINO E LE PAGELLE



TORINO-JUVENTUS: 0-1

MARCATORI: 86’ Locatelli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina 6.5 (65’ Ansaldi 6); Lukic 6 (65’ Linetty 5.5), Brekalo 5.5 (84’ Rincon s.v); Sanabria 5 (76’ Baselli 6). All. Juric.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6.5; Danilo 6.5, De Ligt 7, Chiellini 7, Alex Sandro 7; Bernardeschi 6 (80’ Kulusevski 6.5), McKennie 5, Locatelli 7.5, Rabiot 6; Chiesa 6.5 (89’ Kaio Jorge s.v.), Kean 5 (46’ Cuadrado 6.5). All. Allegri.

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Sanabria, Lukic, Mandragora (T), Chiellini (J)

Espulsi: Nessuno

OMNISPORT | 02-10-2021 20:29