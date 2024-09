Torino-Lazio, il giornalista Zappulla esulta in tribuna ed è scontro con i tifosi granata: il video diventa virale

I biancocelesti espugnano Torino dopo una partita molto combattuta e fermano la corsa dei granata in testa alla classifica: sugli spalti momenti di tensione per un giornalista

La Lazio torna a sorridere e ad avere ambizioni di alta classifica. Il Torino deve dire addio (almeno per il momento) alla vetta della classifica. La sfida tra granata e biancocelesti ha regalato grande spettacolo, tra due squadre che aldilà del risultato finale hanno dimostrato di vivere un ottimo momento di forma.

Torino-Lazio: match dalle mille emozioni

E’ stato un match molto emozionante quello andato in scena allo stadio Olimpico di Torino tra due squadre che hanno dimostrato di essere in salute e hanno regalato spettacolo nel corso dei novanta minuti. Per la formazione di Vanoli è arrivato il primo ko in serie A ma anche oggi il team granata ha dimostrato di poter essere una di quelle formazioni in grado di dare fastidio a molti. Nel corso di un match rimasto in bilico fino alla fine on sono mancati i momenti di tensione e non è un caso se proprio il tecnico dei padroni di casa sia stato espulso per proteste in pieno recupero.

Lazio si affaccia in alta classifica

E arrivano tre punti molto importanti anche per la Lazio. I biancocelesti di Baroni, dopo il bel successo in Europa League, sembrano aver trovato una buona quadratura. La terza vittoria in campionato li lancia nella parte alta della classifica con la volontà di giocare un campionato di vertice, impresa non semplice dopo un’estate che ha visto tante contestazioni da parte dei tifosi verso le scelte di mercato del presidente Lotito. Ora servirà dare continuità agli ultimi risultati ma la Lazio vista a Torino sembra aver cominciato a seguire Baroni e vuole rimanere vicina alle prime della classe.

Torino-Lazio: le pagelle del match

Momenti di tensione in tribuna

Partita molto emozionante, come detto, e alla fine in tribuna quell’emozione si trasforma in tensione. A seguire il match in tribuna stampa c’è anche il direttore della testata “La Lazio siamo noi” Alessandro Zappulla, che realizza una sorta di telecronaca destinata alle sue pagine social e a quelle del sito. Le ultime battute del match sono quelle di maggior tensione in cui si aspetta il triplice fischio prima di lasciarsi andare all’esultanza finale. Zappulla segue con apprensione il match e poi si lascia andare ai festeggiamenti. Ma i tifosi del Torino non la prendono bene, al giornalista arriva dell’acqua e qualche fan granata si avvicina con fare minaccioso. L’intervento degli steward presenti in tribuna è immediato e Zappulla si lascia andare a qualche sfottò nei confronti dei tifosi di casa: “Finisce qui nonostante le rosicate del Gran Torino, andate a casa, siete dei pupazzi”, urla il giornalista. Fortunatamente la situazione non trascende con la situazione che torna subito nella normalità.