Torino, Mazzarri: "Siamo la rivelazione del campionato"

Importantissima vittoria del Torino di Walter Mazzarri che batte il Genoa espugnando Marassi grazie al gol di Ansaldi.

Il tecnico granata ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la partita contro la formazione di Prandelli, elogiando il tecnico genoano: "Non è uno di primo pelo, è uno che sa mettere la squadra in campo, ci pressavano e ci davano fastidio. Nel primo tempo non eravamo noi, mi sono arrabbiato tanto al 45', avevamo un po' di giocatori acciaccati, poi ci siamo dati una scrollata, ci siamo guardati in faccia ed anche per orgoglio abbiamo reagito. Nel secondo tempo si è giocato meglio e concesso poco, abbiamo fatto meglio dal punto di vista del gioco".

Mazzarri non ha dubbi su chi sia la vera sorpresa del campionato e aspetta il confronto con il Milan: "Siamo noi la rivelazione, stiamo facendo cose straordinarie ed abbiamo tutto da guadagnare. Nei rossoneri ci sono giocatori di altissimo livello, è una squadra forte ed in questo momento dobbiamo affrontarlo con organizzazione e spensieratezza".

SPORTAL.IT | 20-04-2019 17:46