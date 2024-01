Torino-Napoli, Mazzocchi choc: il neocquisto si fa espellere dopo 4 minuti sotto gli occhi di Conte

Ancora una situazione incredibile per il Napoli, Mazzarri inserisce nella ripresa Pasquale Mazzocchi, appena prelevato dalla Salernitana ma la sua partita dura 4 minuti

07-01-2024 16:21

Neanche il tempo di assaporare l’emozione del debutto e Pasquale Mazzocchi ha già finito la sua partita. Il laterale che il Napoli ha appena prelevato dalla Salernitana è stato espulso dopo solo 4 minuti di gioco dopo il suo ingresso in campo.

Torino-Napoli: l’espulsione choc di Mazzocchi

Il Napoli chiude il primo tempo sotto di un gol con Sanabria che porta in vantaggio la formazione di Juric quasi allo scadere del primo tempo. Walter Mazzarri prova a cercare delle soluzioni dalla panchina e getta nella mischia anche il nuovo acquisto Pasquale Mazzocchi. L’ex giocatore della Salernitana si fa notare subito per un bel cross chiuso in angolo da Bellanova e poi dopo 4 minuti la sua gara finisce.

Il giocatore napoletano infatti entra a gamba alta e con un intervento molto duro nei confronti di Lazaro colpito all’altezza della coscia, Mariani prima estrae il giallo poi richiamato dal Var decide di espellere il giocatore.

Napoli: la rabbia dei tifosi azzurri

I tifosi del Napoli rivelano di vivere una soluzione paradossale. Soltanto qualche mese fa la squadra azzurra dominava il campionato in lungo e in largo per andare a vincere il terzo scudetto della sua storia. Ora invece i tifosi sono finiti dritti in un incubo che sembra essere infinito. E l’espulsione di Mazzocchi sembra essere la “ciliegina sulla torta”.

Sui social i fan partenopei esprimono tutta la loro rabbia per questo momento di crisi profonda: “Chiudete baracca e burattini prima di adesso o vendete per l’amore del cielo”, scrive Paco mentre Vincenzo si scaglia contro il giocatore ex Salernitana: “Giocatore giusto per il momento, serviva gente che alzasse il livello e di molti, invece abbiamo preso uno che giocava male alla Salernitana”. Mentre Cancer prova a essere ottimista: “Il fondo lo abbiamo toccato, da qui si può solo risalire”.

La presenza di Conte in tribuna

Ai tifosi del Napoli non è sfuggita la presenza nella tribunale dello Stadio Olimpico Grande Torino di Antonio Conte. L’ex tecnico di Juventus e Inter ha assistito alla gara, proprio lui che il presidente Aurelio De Laurentiis ha provato a convincere da tempo per sedere sulla panchina azzurra.

Per i tifosi del Napoli, vedere Conte in tribuna diventa fonte di speranza ma per alcuni assomiglia a uno sfottò: “Conte in tribuna si è convinto: non ci verrà mai a Napoli”, scrive Marco. Mentre Uzimè fa notare: “Le inquadrature su Conte prima e su Mazzarri poi, in regia chiaramente ci stanno sfottendo”.

