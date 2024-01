Napoli, Mazzarri attacca gli arbitri e spiega perché si sente male

Il tecnico azzurro chiede la svolta alla squadra nella gara di domani pomeriggio col Torino nonostante le tante assenze, Raspadori favorito su Simeone

06-01-2024 12:02

Aspettando buone notizie dal mercato, dove qualcosa inizia a muoversi tra Mazzocchi già preso, Dragusin nel mirino e Samardzic obiettivo sensibile, il Napoli è chiamato a cancellare i mesi finali del 2023 per tornare nella prima partita dell’anno nuovo alle vecchie abitudini. Che tradotto vuol dire vittorie, cosa che da quando è arrivato Mazzarri è successo solo due volte. Poco, tant’è che il tecnico livornese è riuscito a far peggio anche di Garcia. Alla vigilia della delicata gara col Torino Mazzarri chiede la partita della svolta.

Napoli, Mazzarri spiega dove giocherà Mazzocchi

Il tecnico azzurro smania per tornare a vincere: “Vorrei invertire la rotta. Col Monza la prestazione è stata buonissima, ma mi auguro di raccogliere di più. Napoli è casa mia, sono in debito con i napoletani e faccio di tutto per farlo capire anche ai ragazzi. Sto male perchè non sono riuscito ancora a fare ciò che feci tanti anni fa. Mazzocchi? E’ un ragazzo molto motivato. Ha grande voglia. Mi piace molto. Di Lorenzo non aveva un vice, ma Mazzocchi viene qui per ricoprire diversi ruoli. Mi preoccupano un po’ gli infortuni. Da Bergamo sono iniziati e sono un po’ preoccupato. Vediamo se recuperiamo Juan Jesus, ma mancano in tanti e c’è in dubbio anche Gaetano”.

Mazzarri si difende sulla media-punti bassa

A chi fa i conti e non si trova Mazzarri spiega: “Non considero la media punti perchè non si possono paragonare i momenti, poi c’è differenza tra il Real Madrid e l’Empoli. In questo momento mancano sette-otto titolari e non si può essere così pignoli, dopo la partita contro il Monza i giudizi cambiano in virtù del risultato. È il calcio, bisogna accettarlo. Se continuiamo a giocare così, ne vinceremo tante creando sette-otto palle-gol”

Senza Osimhen resta il solito dubbio tra Simeone e Raspadori: “Simeone l’anno scorso ha giocato una sola partita dall’inizio, Raspadori è un centravanti di manovra, hanno caratteristiche diverse, il Cholito attacca la profondità come Osimhen. Vedrò l’allenamento fino all’ultimo minuto e deciderò. Simeone ha sempre il sorriso, è un ragazzo allegro, prezioso. Meglio di così non si può, dovrebbero essere tutti come lui”.

Si rimprovera al Napoli di creare meno rispetto al passato: “Non è vero che non creiamo e non ci sono inserimenti, al massimo concretizziamo poco. Stiamo tanto davanti al video, vedo anche l’avversario se gioca a zona o a uomo. Si valuta tutto, reputiamo forti sia Raspadori che Simeone. Ho tentato anche di mettere Osimhen e Raspadori, idea che contro il Cagliari ha pagato. Nè l’anno scorso nè con Garcia quest’esperimento andava bene, si perdeva equilibrio, invece contro il Cagliari ha funzionato”

Mazzarri chiede più tutela per i campioni

Poi Mazzarri torna a battere sulla necessità da parte degli arbitri di tutelare meglio Kvara: “Spiacevole vedere che mentre la palla si trova in un’altra parte, si commetta fallo senza essere puniti su Osimhen e su Kvara in particolare. Quando il georgiano reagisce, viene immediatamente punito. Tutti i campioni devono essere tutelati, altrimenti la tecnologia non serve. È un’analisi da approfondire, Kvara e Osimhen ne prendono di tutte i colori. Bisogna prestare attenzione, in particolare sui campioni del Napoli e non, altrimenti si torna ai tempi in cui giocavo io, quando il giocatore più importante prendeva la gomitata e l’arbitro, seguendo l’azione, non poteva mai rendersene conto. Sono stato espulso proprio nei cinque minuti strani che arrivano tra il fallo non fischiato su Mario Rui e l’ammonizione di Kvaratskhelia”.