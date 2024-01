Torino-Napoli, moviola: il rosso a Mazzocchi e quel rigore negato

La prova dell’arbitro Mariani analizzata ai raggi X, il fischietto di Aprilia ha espulso l’esterno che era entrato da appena 4’ e ha ammonito altri 2

08-01-2024 08:00

Migliorato nella personalità in campo l’arbitro Mariani, designato da Rocchi per Torino-Napoli, sta avendo un discreto rendimento finora. Di sicuro la sua presenza avrà inizialmente fatto felice Mazzarri giacché c’era proprio il fischietto di Aprilia nel giorno del debutto vincente sulla panchina azzurra a Bergamo con l’Atalanta ma come se l’è cavata ieri il fischietto laziale?

I precedenti di Mariani con le due squadre

Con Mariani quest’anno i granata hanno affrontato il Milan nella seconda gara di campionato perdendo 4-1 mentre nella scorsa stagione hanno giocato contro Monza e Juventus. Nella prima occasione i ragazzi di Juric hanno vinto la gara per 2-1, mentre il derby è stato perso per 1-0. Nel complesso i precedenti sono abbastanza incoraggianti: in 25 incontri totali diretti da Mariani il Toro aveva ottenuto 13 vittorie, di cui dodici in campionato e una in Coppa Italia, due pareggi e dieci sconfitte. Diciannove i precedenti col Napoli, il bilancio è nettamente positivo per i partenopei, in virtù delle 13 vittorie conquistate, a fronte di un pareggio e 5 sconfitte.

Mariani ha ammonito due giocatori e ha espulso Mazzocchi

Coadiuvato dagli assistenti Pagliardinie D’Ascanio con IV Uomo Bonacina, Chiffi al Var e Muto al’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: 37’ p.t. Zielinski (N), 16’ s.t. Juan Jesus (N) e ha espulso al 5’ s.t. Mazzocchi (N)

Torino-Napoli, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Primo tempo senza casi clamorosi. Nella ripresa al 4’ Mazzocchi fa fallo su Lazaro: l’arbitro gli mostra il giallo e poi è richiamato al Var. Dopo aver visto al monitor, cambia il colore del cartellino. Rosso per l’esterno in campo da pochi minuti: giusta l’espulsione. Al 35’ Sanabria viene fermato da un intervento in scivolata di Rrahmani ma il difensore ha preso il pallone. Buona la direzione di Mariani in Torino-Napoli.