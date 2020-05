Torino, nuova offerta per arrivare a Joao Pedro

Il Torino insiste per Joao Pedro ed è pronto a una doppia cessione per arrivare al brasiliano, obiettivo numero uno per il settore offensivo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il nuovo direttore sportivo del club granata Davide Vagnati sta preparando una nuova offerta per convincere la società isolana, che per mandare via il proprio gioiello risponderà solo ad offerte ritenute adeguate dal punto di vista economico o da quello delle contropartite tecniche.

I granata, secondo il quotidiano torinese, sono pronti a combinare entrambe le richieste: oltre a un conguaglio economico, infatti, il Torino è pronto a cedere il bomber Simone Zaza e il giovane Simone Edera. Una proposta che il Cagliari prenderà in seria considerazione.

SPORTAL.IT | 30-05-2020 17:16