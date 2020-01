Torino, umiliazione storica: l'Atalanta vince 7-0

L’Atalanta umilia il Torino per 7-0 allo stadio Grande Torino nel terzo anticipo di serie A. E’ un sabato sera amarissimo per i granata e memorabile per la Dea, che si impone grazie alla tripletta di Ilicic, alla doppietta di Muriel, e ai gol di Gosens e Zapata.

Disastro totale per la squadra di Mazzarri, che, già contestato dai tifosi, vede traballare pericolosamente la sua panchina: il Torino non aveva mai subito 7 reti in casa nella sua storia. I padroni di casa chiudono anche in 9 per le espulsioni di Lukic e Izzo. In classifica la squadra di Gasperini sale a 38 punti a pari merito con la Roma quarta, Toro decimo a 27.

