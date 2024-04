Partite di oggi al Torneo di Montecarlo: tempo di ottavi nel Principato con Sinner, Sonego e Musetti-Djokovic

Quali partite si giocano oggi 8 aprile 2024 al torneo Atp Masters1000 di Montecarlo. Orari e sequenza dei match

Giornata di ottavi di finale e di recuperi vista la pioggia di ieri al Master 1000 di Montecarlo. A scendere in campo saranno anche i tre tennisti azzurri rimasti in corsa in singolare, con Lorenzo Musetti che sfiderà Novak Djokovic sullo stesso campo – e allo stesso turno – in cui esattamente un anno fa aveva raccolto il suo primo successo su un n°1 del mondo e sul serbo, Lorenzo Sonego, che ha sfruttato al meglio il forfait di Carlos Alcaraz battendo Felix Auger-Aliassime e ora si ritrova contrapposto a Ugo Humbert per provare a raggiungere i quarti, e Jannik Sinner, che invece se la vedrà con Jan-Lennard Struff, battuto recentemente a Indian Wells.

Oltre ai match degli azzurri in singolare si terranno anche alcuni ottavi estremamente affascinanti come quello tutto russo tra Karen Kachanov e Daniil Medvedev, quello tra Hubert Hurkacz e Casper Ruud e, forse il più atteso tra questi, quello che vedrà affrontarsi Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. In doppio invece scendera anche la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno contrapposti a Gonzalez e Molteni.

Le partite in programma oggi a Montecarlo

Le partite sono distribuite su 3 campi e vanno in sequenza. Non è pertanto possibile sapere in anticipo l’orario di tutti i match. In media una partita dura circa un’ora e mezza: da qui è possibile ricavare un orario plausibile di inizio della partita.

COURT RANIERI III 11:00 [15] K. Kachanov-[4] D. Medvedev Sing 3°T a seguire [7] H. Rune (DEN)-[Q] S. Nagal (IND) Int. 6-3 2-1 Sing 2°T a seguire [1] N. Djokovic (SRB)-L. Musetti (ITA) Sing 3°T a seguire J. Struff-[2] J. Sinner (ITA) Sing 3°T a seguire [10] H. Hurkacz (POL)-[8] C. Ruud (NOR) Sing 3°T COURT DES PRINCES 11:00 [11] A. de Minaur (AUS)-A. Popyrin (AUS) Sing 3°T a seguire M. Kecmanovic (SRB)-[9] G. Dimitrov (BUL) Int. 4-6 1-2 Sing 2°T a seguire [5] A. Zverev (GER)-[12] S. Tsitsipas (GRE) Sing 3°T a seguire [7] H. Rune (DEN) o [Q] S. Nagal (IND)-M. Kecmanovic (SRB)-[9] G. Dimitrov (BUL) Sing 3°T a seguire [LL] L. Sonego (ITA)-[14] U. Humbert (FRA) Sing 3°T COURT 2 11:00 S. Bolelli (ITA) / A. Vavassori (ITA)-[8] M. Gonzalez (ARG) / A. Molteni (ARG) Dop 2°T a seguire N. Mahut (FRA) / E. Roger-Vasselin (FRA)-[WC] R. Arneodo (MON) / S. Weissborn (AUT) Dop 2°T a seguire F. Cerundolo (ARG) / T. Etcheverry (ARG)-[Alt] M. Melo (BRA) / A. Zverev (GER) Dop 1°T a seguire [4] R. Ram (USA) / J. Salisbury (GBR)-F. Cerundolo (ARG) / T. Etcheverry (ARG) o [Alt] M. Melo (BRA) / A. Zverev (GER) Dop 2°T

Il tabellone con i risultati delle partite

Dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Le partite del torneo di Montecarlo sono trasmesse in esclusiva da Sky. Per vederle è possibile fare qui un abbonamento a Now per vederle in streaming

Abbonati qui a Now per vedere il torneo di Montecarlo

La Guida Tv di Virgilio Sport per sapere quali match sono trasmessi in diretta