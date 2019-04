Buone notizie per il tennis italiano nel torneo di Montecarlo. Lorenzo Sonego si è qualificato per il terzo turno del torneo di Montecarlo, in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato. Il 23enne torinese, che ieri aveva eliminato Andreas Seppi, si è imposto in due set sul russo Karen Khachanov, n.12 Atp e ottava testa di serie del torneo, col risultato di 7-6, 6-4.

VIRGILIO SPORT | 16-04-2019 16:50