Toro scatenato: Sampdoria travolta, 100 gol in Serie A per Belotti

30-10-2021 23:07

Un bel Torino batte per 3-0 una Sampdoria in dieci da metà del secondo tempo a causa dell’espulsione di Adrien Silva per proteste nei confronti dell’arbitro Fourneau. Apre le marcature al 17’ Praet che ci prova una prima volta dopo una triangolazione tra Sanabria e Linetty, il tiro del belga viene respinto da Chabot ma è lo stesso Praet a insaccare a porta vuota.

Al 52’ il raddoppio: contropiede di Pobega che serve Singo, controllo e tiro sul primo palo che batte Audero. Al terzo minuto di recupero va a segno anche Belotti che, servito da Bremer, evita Yoshida e batte anch’egli Audero, stavolta sul secondo palo. Il Gallo mette così a segno il suo centesimo gol in Serie A, 94 con la maglia granata.

