De Napoli: Schillaci era scatenato nella chat di Italia '90, ha portato Palermo nel mondo ESCLUSIVA

Nando De Napoli, compagno di Schillaci durante Italia '90, ripercorre i tanti momenti momenti passati insieme sui pullman e su wathsapp

Avversari con le maglie di Napoli e Juventus, compagni e amici in Nazionale. Nando De Napoli ha condiviso gioie e dolori con Totò Schillaci. C’era quando le magie di Totò infiammarono l’Italia intera ai Mondiali del ’90 e c’era la notte del San Paolo quando a niente servì il gol del bomber palermitano contro l’Argentina, con quell’amara eliminazione ai rigori in una Napoli spaccata a metà tra chi tifava per gli azzurri e chi non volle tradire Maradona. In esclusiva per Virgilio Sport, De Napoli ricorda commosso la figura di Schillaci.

De Napoli, quale è il suo primo ricordo di Schillaci?

“Dopo le partite, quando salivamo sul pullman, ricordo che lo ascoltavamo tutti ammirati per il suo modo simpatico e goliardico di come raccontava di come emerse nel mondo del calcio. Ci parlava della sua infanzia difficile, di come giocava a calcio tra i vicoli di Palermo. Era sempre in mezzo la strada a giocare, si autodefiniva un monellaccio per le sue bravate…”

Come era di carattere Schillaci, vi siete sentiti nel corso del tempo?

“Dopo Gianluca Vialli, lascerà un buco enorme anche quel bollino whatsapp di Totò Schillaci che mancherà dalla tanto alla nostra chat di gruppo di Italia ’90”

Partecipava spesso alle vostre chiacchierate?

“Abbiamo istituito questa conversazione per restare in contatto tra tutti noi nel ricordo del Mondiale del ’90. Schillaci era tra i più scherzosi, ci mancherà tantissimo dopo la tanto amara dipartita del nostro amico e collega Vialli”.

Da uomo del sud cosa condivide con Schillaci?

“Ci ha fatto sognare tanto a noi che eravamo in campo, ha portato Palermo e i palermitani in giro per il mondo. Era un idolo al sud per le sue origini mai dimenticate. Totò era una persona buona e umile, ha lottato tanto per fare il calciatore e ce l’ha fatta tra tante difficoltà. Schillaci era l’eroe delle Notti Magiche di Italia ’90”.