Toto Wolff: "Possiamo solo vincerle tutte e due"

04-12-2021 11:14

Il team principal della Mercedes Toto Wolff in un’intervista a Sportweek ha suonato la carica in vista delle ultime due gare della stagione: “Dobbiamo fare tutto quello che serve per avere la miglior vettura possibile in pista sabato. Il discorso è molto semplice: siamo indietro di otto punti in classifica e dobbiamo dare il massimo in ciascuno dei weekend rimasti. Solo così avremo la possibilità di vincere il titolo”.

“Tutto è ancora possibile, ma sulla carta siamo indietro. Io vengo dal mondo finanziario ed è soprattutto una questione di possibilità. E da un punto di vista puramente matematico, siamo in svantaggio. Insomma, dobbiamo vincere le ultime due gare, semplice”.

OMNISPORT