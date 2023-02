Tottenham, Conte: "Concesso un gol evitabile, serve fiducia"

Il tecnico degli Spurs ha commentato con amarezza la sconfitta patita a San Siro in Champions contro il Milan.

14-02-2023 23:59

Il Tottenham ha perso 1-0 in casa del Milan l’ottavo di andata di Champions League. Risultato che non può lasciare soddisfatto Antonio Conte. Il tecnico ne ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare questa sera. La partita non è stata preparata in maniera sbagliata, ma dopo cinque minuti abbiamo concesso un gol evitabile. Poi la partita è stata in salita”.

“La gara è stata giocata con buoni ritmi, sappiamo che la qualificazione sarà su 180 minuti e stasera il pubblico ha spinto il Milan oltre l’ostacolo. Speriamo che sia lo stesso al ritorno con i nostri tifosi. Sappiamo la difficoltà del match e faremo di tutto per passare il turno”, ha aggiunto Conte. Sull’atteggiamento dei suoi: “Bisogna avere pazienza e lavorare. I giocatori devono sentire la fiducia dell’allenatore”.