Tottenham, Conte non si placa: nuovo bersaglio, nuovo sfogo

05-03-2022 13:15

Resta piuttosto insoddisfatto Antonio Conte di come stanno andando le cose a Londra dove nelle ultime ore ha trovato un altro motivo per non celare il suo malcontento attuale.

Conte, il motivo dello sfogo

Il casus belli in questo caso riguarda la cattiva comunicazione e i problemi di gestione del centrocampista inglese Oliver Skipp.

L’alfiere dell’Under 21 britannica, afflitto da una sinfisi pubica, è ancora ai box mentre Conte pensava, stando a quanto gli avevano detto, che lo avrebbe avuto già a disposizione in questi giorni.

Sfogo Conte, le parole

Il tecnico italiano ha approfondito l’argomento in conferenza stampa non esimendosi dal manifestare tutta la sua irritazione.

“Penso che in Inghilterra dovreste organizzare le conferenze stampa con gli staff medici. È troppo facile per i medici lavorare qui. Non parlano, non spiegano cosa succede, capisci? Potrebbe essere interessante, a cadenza bisettimanale, potersi confrontare con loro” ha dichiarato infastidito Conte.

“Magari spiegherebbero come si prendono cura dei calciatori. Skipp non è pronto. Ha questo problema di dolore all’inguine. Sta combattendo. Avrebbe potuto riprendersi prima, ma forse qualcosa non è andato nel verso giusto. E ora dobbiamo aspettare”.

La situazione del Tottenham

Lo sfogo di Conte arriva in un momento tutt’altro che brillante per gli Spurs che, nonostante l’arrivo in panchina dell’ex Inter, non sono riusciti a svoltare la propria stagione.

Tra FA Cup e Premier League infatti il Tottenham ha continuato ad avere un andamento altalenante incassando 6 sconfitte e 4 vittorie nelle ultime dieci uscite, risultati che hanno portato i londinesi ad uscire dalla coppa e a non andare oltre al momento al 7° posto in campionato.

