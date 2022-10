24-10-2022 15:38

Per questo compleanno, molto diverso dai precedenti anche per via della separazione ufficializzata tra i suoi genitori, ha ricevuto una mini car. Non un regalo consueto, per una quindicenne, né privo di significati, considerata l’imminente e concreta eventualità del trasferimento di papà Totti in zona Vigna Clara, poco distante dalla nuova compagna, Noemi Bocchi.

Chanel Totti, la secondogenita di Francesco e Ilary Blasi, ha celebrato questo obiettivo con un omaggio importante come fu per il fratello maggiore Cristian, alla vigilia di un cambiamento decisivo nell’equilibrio della sua famiglia. Suo padre, presto, potrebbe optare per una soluzione decisiva, quella appunto di trasferirsi altrove.

Il regalo di Totti e Ilary alla figlia Chanel

Nei video pubblicati anche di recente da Chanel, li vediamo ancora insieme affiatati e complici, coinvolti in giochi e situazioni che presuppongono almeno la presenza di entrambi nella villa in cui hanno sempre vissuto i Totti.

Dopo la prima udienza che avrebbe dovuto stabilire, sul piano dell’inventario presentato da Ilary, quanto e che cosa le sarebbe stato d’immediato restituito di quel che occupava la famosa cabina armadio della villa al Torrino la possibilità che a stretto giro il capitano possa lasciare la villa condivisa con i figli e l’ex moglie per un appartamento non è poi così remota.

Con la compagna prosegue senza più cautele, complice il fine settimana a Montecarlo e ormai una vita sotto i riflettori anche se schiva e discreta ma non certa ossessionata dall’evitarli a ogni costo. Anche i primi baci pubblici della coppia lasciano intendere che il cambiamento sia cosa di questi giorni. O così pare.

Il nodo della villa dei Totti: Ilary non arretra

Infatti anche in aula il nodo focale su cui si sono avvitate le rispettive richieste, da parte dei rappresentanti delle parti, Alessandro Simeone per Ilary e Antonio Conte con Annamaria Bernardini de Pace per Totti, verte sulla dimora condivisa ai confini dell’Eur: Ilary vorrebbe per sé, oltre alla Smart intestata all’ex marito, la villa del Torrino che ad oggi sembra continuino ad occupare gli ex coniugi e nella quale vivono i tre figli.

Totti, anche nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva ribadito la sua totale avversione a vedere i propri figli fare la spola tra le abitazioni dei genitori separati e, per questa ragione, potrebbe essere disponibile a cedere l’uso della loro splendida residenza a Ilary e a trasferirsi a ridosso di via Cortina d’Ampezzo, dove abita la nuova compagna.

Chanel e la sua minicar per muoversi a Roma

Chanel come il fratello Cristian, così motorizzati, potrebbero andare a trovare il papà nel suo nuovo appartamento, sito a quanto sembra dalle prime indiscrezioni in un condominio provvisto di piscina e campo di tennis. Una abitazione dalla metratura più modesta, ma altrettanto confortevole per il per sempre capitano, intenzionato a ricreare un nido, u ambiente familiare in cui accogliere anche i suoi figli. La consegna del regalo a Chanel sarebbe avvenuta in queste ore e a darne notizia sarebbe stato il concessionario:

“Super consegna nella nostra sede per la fantastica Chanel Totti che è venuta a ‘scartare’ il suo nuovo regalo!” ha scritto nella didascalia la concessionaria di auto che ha pubblicato anche alcune immagini della 15enne vicino alla sua automobilina. “Per lei effetti speciali con i fari Angel che cambiano colore!”, si legge ancora.

Un ulteriore dettaglio che lascia intendere che potrebbe verificarsi questo trasloco di cui si vocifera ma che, fino a questo momento, è stato rinviato da entrambi: Totti e Ilary occuperebbero ali distinte della meravigliosa villa eletta a loro residenza famigliare, per non incontrarsi e limitare i contatti che, secondo alcune fonti rimaste anonime, ormai si riducono a messaggi su whatsapp inerenti ai loro tre figli.

Il braccio di ferro Totti-Ilary

Se il per sempre capitano dovesse acconsentire a cedere l’uso di quella che è stata la residenza ufficiale della loro famiglia, allora per Ilary si aprirebbe un nuovo scenario e un primo successo a suo favore nella diatriba che anticipa la causa di separazione. Almeno in questa vicenda. Per il resto, sarà solo il tempo a stabilirne le effettive conseguenze.

