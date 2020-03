Totti, gesto di solidarietà per lo Spallanzani

"Ragazzi, vi scrivo per un progetto che mi sta particolarmente a cuore". Inizia così un post pubblicato nella serata di sabato da Francesco Totti su Instagram, con cui l'ex capitano della Roma ha annunciato l'invio di apparecchiature ospedaliere all'ospedale Spallanzani di Roma, per aiutare la struttura ad affrontare l'emergenza Coronavirus. Totti ha anche lanciato una campagna benefica per donare ulteriori macchinari alla struttura romana.

"L’Ospedale Spallanzani di Roma sta costruendo nuove camere di terapia intensiva – ha scritto -, ma ha bisogno del nostro aiuto per dotarle dei macchinari necessari. Con Dash Italia (marchio di cui Totti è testimonial e che ha contribuito all'iniziativa, ndr) abbiamo già contribuito donando donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in terapia intensiva".

"Adesso tocca a voi – ha poi concluso Totti -: ogni donazione, anche la più piccola, sarà fondamentale per vincere questa partita. Insieme ne usciremo più forti di prima! Grazie!"

SPORTAL.IT | 14-03-2020 21:26