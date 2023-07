Tour de France, oggi 20° tappa da Belfort a Le Markstein Fellering di 133,5 km: Pogacar e Ciccone, tocca a voi

Lo sloveno per riscattare l'ultima settimana di corsa, l'italiano per difendere con le unghie la maglia a Pois. Nella Belfort-Le Markstein saranno ben 6 i GPM di giornata, seppur non così impervi

22-07-2023 09:37

Nulla che possa ribaltare il discorso per la maglia gialla, ma l’ultima tappa “reale” del Tour prima della passerella di Parigi qualcosa da dire ce l’ha per davvero. E attende soprattutto Giulio Ciccone, alle prese con l’ultima battaglia della sua grand boucle per difendere la maglia a pois: con 37 punti in palio e appena 6 di vantaggio su Felix Gall, l’abruzzese della Lidl Trek dovrà cercare sin dalle prime asperità dii giornata di non farsi scappare via niente e nessuno che possa scalzarlo dal trono degli scalatori.

Il racconto della 20° tappa del Tour de France 2023: il percorso

Nella Belfort-Le Markstein saranno ben 6 i GPM di giornata, seppur non così impervi: ai comincia con il Ballon d’Alsace (11 km al 5.2% di media) e il Col de la Croix des Moinats (poco più di 5 km al 7%), cui farà seguito quasi subito il Col de Grosse Pierre per altri 3 km chilometri all’8% di pendenza media.

Un po’ di falsopiano e poi dritti al Col de la Schlucht (4,3 km al 5.4%). negli ultimi 35 chilometri ecco il gran finale: prima c’è il Petit Ballon, salita di prima categoria di 9 km all’8.1% di media e massime del 10%.

Fughe, imboscate e Pogacar

In cima mancheranno 25 chilometri al traguardo, di cui 9 di discesa poi ultima salita di giornata con il Col du Platzerwasel, ultima salita del Tour, che misura 7 chilometri all’8.4% con massime del 10%. A quel punto in coma mancheranno 7 chilometri all’arrivo di Le Markstein.

Tappa adatta a fughe o imboscate, specie ora che in gruppo non c’è molto per cui valga la pena dannarsi l’anima. C’è un però: Tadej Pogacar.

Abbandonata ogni velleità di vittoria finale, per lo sloveno è l’ultima occasione utile per lasciare un segno in un Tour che, alla fine, lo ha visto sì grande protagonista ma i minuti dalla maglia gialla, tra una crisi e una difficoltà, sono diventati quasi otto.

La classifica generale dopo la 19esima tappa

1 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 67:57:61

2 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 7:35

3 – YATES Adam UAE Team Emirates 10:45

4 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 12:01

5 – YATES Simon Team Jayco AlUla 12:19

6 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 12:50

7 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 13:50

8 – GALL Felix AG2R Citroën Team 16:11

9 – KUSS Sepp Jumbo-Visma 16:49

10 – GAUDU David Groupama – FDJ 17:57