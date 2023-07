Tour de France, oggi 21° tappa da Saint-Quentin-en-Yvelines a Parigi di 115,1 km: les jeux sont faits

In una capitale blindata, altra chance per Jasper Philipsen di centrare l’ennesimo successo dopo aver blindato la classifica a punti. Il danese punta alla cinquina per entrare nella storia

23-07-2023 08:00