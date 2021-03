Lazio sotto shock, è morto Daniel Guerini

Tragica notizia per il calcio italiano e per la Lazio.

Il centrocampista offensivo classe 2002 Daniel Guerini è morto dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente d’auto, avvenuto attorno alle 20 di mercoledì a Roma in via Palmiro Togliatti.

Secondo le prime riscostruzioni il giovane, che era in compagnia di altri quattro coetanei, ha avuto la peggio in un frontale, avvenuto per motivi in via di accertamento, tra una Smart For Four e una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68 anni: a bordo della Smart erano presenti altri due diciannovenni, che sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I.

Meno gravi le condizioni del conducente della Classe A, trasportato in ospedale in stato di shock.

Nonostante sul posto siano prontamente intervenuti i vigili del fuoco, per Guerini non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale. Carabinieri e polizia municipale hanno avviato le indagini per stabilire le cause della tragedia.

Immediati i messaggi di cordoglio da parte di molti club di Serie A, oltre che dei compagni di squadra della Primavera della Lazio.

Questo il messaggio della Lazio: “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”.

Guerini era nato a Roma il 21 marzo 2002. Cresciuto nel settore giovanile del club biancoceleste, era tornato alla base durante lo scorso mercato di gennaio, dopo le esperienze in prestito con Torino, Spal e Fiorentina. La sua ultima partita è dello scorso 21 marzo, giorno del suo 19° compleanno, durante la quale ha giocato sei minuti nel 3-0 contro il Torino. Ha militato anche nelle Nazionali Under 15 e Under 16.

Questo, invece, il ricordo del Torino: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera”.

OMNISPORT | 24-03-2021 23:41