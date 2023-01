Tragedia alla Dakar: morto uno spettatore italiano durante la nona tappa

10-01-2023 20:49

Nuova tragedia alla Dakar: uno spettatore italiano è morto durante la nona tappa del celebre rally del deserto, in circostante ancora da chiarire.

A riferire la disgrazia gli organizzatori dell’evento, non nuovo a circostanze tragiche. L’uomo, presumibilmente un turista, stando a quanto riporta l’Amaury Sport Organization stava assistendo all’evento direttamente sul percorso della nona frazione della corsa, un tratto che da Riyadh portava ad Haradh.



Tragedia alla Dakar, morto uno spettatore italiano

“Uno spettatore di origine italiana che si trovava dietro a una duna è stato coinvolto in un incidente sul percorso del rally – riporta il comunicato stampa diffuso dagli organizzatori -. Lo spettatore, gravemente ferito, è stato trasportato in elicottero per ricevere assistenza medica, ma purtroppo è deceduto durante il trasferimento verso l’ospedale”.

Sempre l’Amaury Sport Organization ha spiegato che sono in corso le indagini per chiarire le circostanze di quanto avvenuto.

Dakar tragica: tante vittime in passato

Nelle 45 edizioni dell’evento sono morte in tutto 73 persone, inclusi 27 partecipanti. L’ultima vittima, prima del fatto tragico odierno, è stato il francese Quentin Lavalée, capomeccanico del team PH Spot, travolto da un’auto del pronto soccorso nella scorsa edizione del rally.

La Dakar 2023 è partita lo scorso 31 dicembre dalle rive del Mar Rosso. L’arrivo, dopo oltre 8000 km di corsa, è previsto il 15 gennaio sulla costa orientale a Dammam. Il rally, che si svolge prevalentemente in zone desertiche, è alla quarta edizione in Arabia Saudita.

Dakar: incidente e ritiro per Carlos Sainz, papà di Sainz Jr

Brutte notizie per Carlos Sainz, costretto al ritiro nella nona tappa della corsa. Il pilota iberico, in compagnia del suo navigatore, si è capottato nel deserto con la sua Audi RS Q e-tron E2 nelle prime fasi della gara, ed è stato suo malgrado costretto ad alzare bandiera bianca.

Per fortuna del driver madrileno, l’auto si è ribaltata in un momento in cui andava a bassa velocità, e entrambi i membri dell’equipaggio sono usciti sulle proprie gambe, praticamente illesi. Stop e ritiro anche per il motociclista spagnolo Joan Barreda, che ha riportato un problema alla schiena nella caduta.