Tragedia per l'ex Roma Alisson: il padre è morto annegato

Terribile tragedia per il portiere del Liverpool Alisson Becker. Il padre dell’ex estremo difensore della Roma, José Agostinho Becker, 57 anni, è stato trovato senza vita nella tarda serata di mercoledì dopo essere annegato nei pressi di una diga localizzata all’interno di un ranch di proprietà della famiglia, a Rincão do Inferno, nella regione di Campanha Rio Grande do Sul, a 320 chilometri da Porto Alegre.

Le ricerche erano iniziate dopo qualche ora dalla sua assenza e in serata i sommozzatori hanno ritrovato il corpo senza vita. La morte dell’uomo è stata confermata dall’addetto stampa del portiere e dalla Polizia locale. Secondo la polizia di Lavras si tratterebbe di un incidente: José è caduto in acqua ed è annegato.

Tra i primi club ha esprimere cordoglio il Fluminense, che ha tra le sue fila il fratello di Alisson, Muriel, anche lui portiere: “Il Fluminense Football Club esprime grande cordoglio per la morte di José Agostinho Becker, padre dei portieri Muriel e Alisson. Condoglianze agli amici e ai familiari”.

Alisson, che sta vivendo un momento professionale molto difficile a Liverpool, con una serie di errori nelle ultime partite, tornerà in patria per le esequie nei prossimi giorni: era molto legato al padre, considerato una fonte d’ispirazione da lui e da suo fratello.

OMNISPORT | 25-02-2021 08:49