Trapani si fa rimontare dal 2-0, il presidente fa comunicato contro squadra e minaccia epurazioni

E' bufera sul Trapani di Aronica dopo il 2-2 col Monopoli. Padova e Virtus Verona dilagano, sesto sigillo per l'Alcione, ok Torres e Audace Cerignola

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Le gare del sabato di Serie C vedono il Trapani al centro di una vera e proprio bufera. Avanti di due reti e con un uomo in più, i siciliani si fanno rimontare nel recupero dal Monopoli e il patron sbotta. Dilagano Vicenza e Virtus Verona, colpo in trasferta della Torres, l’Audace Cerignola si avvicina alla vetta.

Serie C, Girone C: harakiri Trapani. Il Monopoli ringrazia

Terzo pareggio in quattro partite per il Trapani, ma l’ultimo col Monopoli ha il sapore della beffa per come è maturato. La gara si mette subito in discesa per i siciliani guidati da Totò Aronica: al 37′ espulso Cristallo e gol di Lescano su rigore.

Al 75′ gli ospiti raddoppiano con Udoh: è il gol che vale i tre punti? Macché. I pugliesi riescono infatti nell’impresa di acciuffare un clamoroso pareggio grazie al micidiale uno-due firmato Federico Vazquez nel recupero. Al 91′ l’argentino accorcia dagli undici metri per poi fissare il risultato sul 2-2 al 97′.

Caos Trapani: il patron Antonini è una furia

Il pareggio col Monopoli proprio non è andato giù al presidente granata Valerio Antonini che ha parlato di “vergogna assoluta”. “Mi scuso profondamente con i nostri tifosi per la vergognosa figura a cui abbiamo assistito oggi, dove per l’ennesima occasione con un uomo in più per oltre 70 minuti di gioco e addirittura con due gol di vantaggio non siamo riusciti a portare a casa una facilissima vittoria – ha scritto il numero uno del Trapani in una nota -. Sono semplicemente sbalordito nel vedere tutti i punti buttati al vento contro squadre qualitativamente inferiori”.

Quindi ha aggiunto: “A gennaio si tireranno le somme di chi merita ancora di indossare la maglia e chi no. Ho preferito non mandare la squadra in ritiro per ora ma è chiaro che nelle prossime ore ci saranno confronti con i giocatori per capire anche come gestire questa situazione che rischia di mandare in fumo la promozione diretta per la stagione 2024/2025 in serie B . Non permetto a nessuno di disturbare la crescita del progetto sportivo Trapani, soprattutto a chi è lautamente pagato dalla società”.

Girone A: Vicenza e Virtus Verona senza freni

Tris di uno scatenato Vicenza ai danni dell’Atalanta U23: Talarico, Della Morte e Rauti fanno volare i biancorossi a due punti dal Padova. La Virtus Verona fa a pezzi l’Union Clodiense: finisce 4-1, con i padroni di casa che segnano addirittura tre gol nei primi 13′.

Continua a volare l’Alcione grazie all’1-0 al Lumezzane: Bagatti griffa la sesta vittoria di fila. Pergolettese di misura con la Triestina, pareggio a reti bianche tra Renate e Caldiero Terme.

Gli altri risultati: Torres e Audace Cerignola ok

Vittoria in zona Cesarini per la Torres nel Girone B. I sardi vincono 3-2 sul campo del Legnago Salus con doppietta di Guiebre, che regala i tre punti all’87’. L’Arezzo supera 2-1 la Spal, 0-0 tra Campobasso e Sestri Levante.

Nel Girone C torna al successo l’Audace Cerignola con un successo in rimonta ai danni del Picerno, steso dal gol al 92′ di Salvemini. Gialloblù secondi a un punto dal Benevento. Nessuna rete tra Cavese e Potenza.